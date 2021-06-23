مجهولون يعتدون على خط المياه الناقل لمنطقة الصفاوي

اعتدى أشخاص مجهولون اليوم الأربعاء، على خط المياه الناقل لمنطقة الصفاوي في البادية الشمالية، الأمر الذي تسبب بمنع وصول المياه إلى المواطنين في تلك المنطقة.

وقال مدير إدارة المياه في البادية الشمالية المهندس مروان تركي إن الإعتداء يعد الثاني الذي يتعرض له الخط في اقل من شهر، والذي يبلغ قطره 16 انشا ، ونجم عنه أضرار، ما استوجب ايقاف ضخ المياه للمشتركين في تلك المنطقة.

وأضاف تركي أن الكوادر الفنية في المديرية قامت بتقييم الأضرار والعمل على اصلاح الخط ، وإعادة ضخ المياه للمشتركين في منطقة الصفاوي بشكل طبيعي.

وطالب من المواطنين بضرورة الإسراع بالإبلاغ عن أية حالة اعتداء على الخطوط الناقلة للمياه، بما يضمن انفاذ القانون على المعتدين، وحماية الخطوط التي توصل المياه، وتفادي هدرها بما يسهم في تقليل نسبة الفاقد من المياه على مستوى البادية الشمالية.

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