بحجة انها مرتبطة بإيران.. امريكا (حامية حرية التعبير وحقوق الانسان) تحجب المواقع الناطقة باسم محور المقاومة
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امتداداً للصراع التاريخي بين الشرق والغرب.. امريكا واوروبا تلوحان بحرب باردة مع الصين
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