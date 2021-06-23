بحجة انها مرتبطة بإيران.. امريكا (حامية حرية التعبير وحقوق الانسان) تحجب المواقع الناطقة باسم محور المقاومة
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جرينتش+2 10:39
اربعة من قتلة خاشقجي تلقوا تدريبات عسكرية في أمريكا
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