وزارة التنمية : ضبط متسول يمتلك مؤسسة و5 سيارات وراتب ضمان

ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، خلال الشهر الحالي، شخصا يمارس أعمال التسول في عمان الغربية، بالقرب من اشارات خلدا، حيث يقوم باستعطاف المواطنين بدافع الفقر والعوز .

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، انها ضبطت المتسول وفق الأصول، وبحوزته مبلغ مالي قدرة 30 دينارا، وبعد اجراء دراسة لحالته الاجتماعية، تبين انه أعزب من مواليد 1982، يمتلك سيارة نوع هونداي نقل مشترك خصوصي موديل 1999، فيما تمتلك أسرته مؤسسة فردية قائمة برأس مالي بلغ 1000 دينار(مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات )، بالاضافة الى خمس سيارات نوع فورد موديل 2016، ونوع هونداي موديل 2000، ونوع تويوتا شحن عموي موديل 1990، واسوزو شحن 2001، بالاضافة الى راتب ضمان اجتماعي للأسرة قدره 425 دينارا.

وأشارت الوزارة الى انها احالت المتسول الى المركز الامني، منوهه الى انها مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين، بهدف وضع المواطنين في صور واشكال التسول.

وأكدت على ضرورة عدم تعاطي المواطنين وتعاطفهم مع المتسولين، للقضاء على هذه الافة من المجتمع.