وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و504 إصابات بكورونا و598 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 731,418
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استشهاد الضابط “علاء زهران” برصاص مستوطنين في نابلس، واعتقال عشرات الناشطين وتجار السلاح في القدس والضفة
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