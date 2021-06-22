استشهاد الضابط “علاء زهران” برصاص مستوطنين في نابلس، واعتقال عشرات الناشطين وتجار السلاح في القدس والضفة

استشهد فجر يوم الثلاثاء، نقيب في الأمن الوطني بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، جراء اعتداء مستوطنين عليه.

وأفادت مصادر محلية، أنّ النقيب علاء خالد زهران؛ استشهد إثر اطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مستوطنين، في نابلس.

ووصل الشهيد زهران إلى مستشفى رفيديا الحكومي، جثة هامدة بعد الاعتداء عليه من قبل قطعان المستوطنين بالقرب من مستعمرة حومش.

وهاجم المستوطنون بحماية ومساندة قوات الاحتلال المنازل بالحجارة، وأطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين واعتدوا على آخرين بالضرب وبغاز الفلفل.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

كما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات شرسة في مناطق الضفة الغربية، وهاجمت منازل المواطنين في القدس.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 24 مواطناً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها، وعرف منهم:

1. رمزي مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

2. عمران مرعي- قراوة بني حسان

3. أنس مرعي- قراوة بني حسان

4. أحمد مهيوب مرعي- قراوة بني حسان

5. عكرمة مرعي- قراوة بني حسان

6. عمار مرعي- قراوة بني حسان

7. يحيى مرعي- قراوة بني حسان

8. أيوب أحمد مرعي- قراوة بني حسان

9. سائد عاصي- قراوة بني حسان

10. مجاهد مرعي- قراوة بني حسان

11. محمد أمين مرعي- قراوة بني حسان

12. عبد الرحمن مرعي- قراوة بني حسان

13. إياد ناظم أبو جيش- بيت دجن شرق نابلس

14. إسلام جاغوب- بيتا جنوب نابلس

15. هيثم الكفريني- جنين

16. عبد الرحمن حازم- جنين

17. محمد محمود جعفر- جنين

18. بدر ملاح- جنين

19. عمار أبو زهرة- طولكرم

20. يحيى أبو زهرة- طولكرم

21. حربي الرجبي- القدس

22. جهاد أبو رموز- القدس

23. يزن الباسطي- القدس

24. مهران الرجبي- القدس

واعتقلت قوات الاحتلال ليلة الاثنين،الشبان محمد الغزاوي وأحمد شاويش ومحمد سايس ومحمد عموري ومحمد عرعراوي من مخيم جنين خلال تواجدهم غرب بلدة يعبد جنوبا.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسيد عبد الجليل عطا اشتية في بلدة سالم شرقي نابلس، والمعتقل منذ أسابيع، وفتشت المنزل وعاثت فيه فسادًا.

وفي القدس، أكد الهلال الأحمر الفلسطنيي، إصابة 20 مقدسياً خلال اعتداء قوات الاحتلال على مواطنين في حي الشيخ جراح.

اشتباك مسلح خلال اعتقالات في جنين

وقد اندلعت فجر الثلاثاء، مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار على قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمات في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية لوكالة “صفا” إن مقاومين أطلقوا النار واشتبكوا مع قوة عسكرية للاحتلال بجنين، كما اندلعت مواجهات واسعة عقب اقتحام منازل واعتقال شبان.

وأشارت المصادر إلى اقتحام مدينة جنين واعتقال الشابين بدر محمد الملاح ومحمد محمود جعفر، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين وداهمت منزل المطارد نضال حازم وفتشته واعتقلت والده وشقيقه وابن عمته مصعب جعايصة.

وداهمت منزل المواطن هيثم صالح الكفرين واعتقلته بعد عمليات تفتيش.

اعتقال عشرات تجار السلاح في الضفة

وقد سمحت الرقابة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، بكشف النقاب عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات تجار السلاح في الضفة الغربية المحتلة “ضمن عملية خاصة”.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن شرطة الاحتلال “زرعت عميلًا سريًا وسط تجار سلاح في الضفة الغربية، وتمكن خلال الفترة الأخيرة من شراء عشرات قطع السلاح بشتى الأنواع وبالتالي نيل ثقة التجار”.

وقالت إن: “التجار المذكورين عملوا على تهريب السلاح إلى داخل إسرائيل وبيعه لجماعات العالم السفلي (المافيا).

واتهم الاحتلال تجار السلاح المذكورين بتصنيع السلاح والاتجار فيه، وتحويل قطع سلاح هوائية إلى أسلحة نارية.