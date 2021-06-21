وزير التربية يلتقي نائب نقيب وأعضاء من مجلس نقابة المعلمين

التقى الدكتور محمد ابو قديس وزير التربية والتعليم، اليوم الاثين في مقر الوزارة، اعضاء من مجلس نقابة المعلمين، يتقدمهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة .

وتناول اللقاء بحسب النقابي، أيمن العكور قضية المحالين للتقاعد المبكر والاستيداع والموقوفين عن العمل، والقرارات التي صدرت بحق أكثر من 120 معلما ومعلمة.

وقال العكور لموقع ”البوصلة” إن اللقاء تركز على عرض قضية الموقوفين والمحالين للتقاعد بشكل رئيسي، حيث قدم المجلس شرحا مفصلا لوزير التربية والتعليم لبيان التعسف الواقع على أولئك المعلمين.

وبين بأن مجلس النقابة طلب من الوزير رفع التعسف الصادر بحق المعلمين المحالين للتقاعد المبكر والاستيداع والموقفين عن العمل، حيث ألحقت بهم تلك القرارات أضرارا كبيرة.

وحول بحث قضايا أخرى تتعلق بالقضايا المقامة ضد نقابة المعلمين وما يتعلق بإغلاق مقراتها، أوضح “العكور” بأن الاجتماع جاء لبحث قضية “الموقوفين والمحالين”، لكن المجلس جدد التأكيد على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية بين النقابة والوزارة.

وبين بأن بحث ما يتعلق بقضايا نقابة المعلمين، يتطلب عقد لقاءات أخرى مع وزارة التربية والتعليم للوصول إلى توافقات، لكن اجتماع اليوم تركز على بحث قضية الموقوفين، وآلية إعادتهم بأسرع وقت ممكن

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