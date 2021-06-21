هام.. زيادة عدد القادمين من فلسطين إلى الاردن عبر المنصة الإلكترونية إلى ألف شخص يومياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء
أهم العناوين
جرينتش+2 02:59
وزير التربية يلتقي نائب نقيب وأعضاء من مجلس نقابة المعلمين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني