هام.. زيادة عدد القادمين من فلسطين إلى الاردن عبر المنصة الإلكترونية إلى ألف شخص يومياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء
أهم العناوين
جرينتش+2 06:40
ليته عربي.. رئيسي يعلن انه ليس مستعداً للقاء بايدن حتى بعد رفع العقوبات عن ايران والعودة الى الاتفاق النووي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني