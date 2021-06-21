المتهمان بقضية الفتنة يقولان لمحكمة امن الدولة إنهما غير مذنبين

عقدت محكمة أمن الدولة، برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، اليوم الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية “الفتنة”، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين، بحسب مراسل قناة “المملكة”.

وقال المراسل، إنّ المتهمين بقضة الفتنة قالا إنهما “غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما”.

وأضاف المراسل، أنّ “الجلسة جاءت مغلقة أمام وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، وتقتصر على المتهَمين ومحامييهما”.

وأضاف، أن المحكمة أنهت تلاوة لائحة الاتهام، حيث باشرت بالاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة.

وأشار إلى أن شاهد نيابة عامة تحدث عن تسريب تسجيلات صوتية.

وقد تداولت بعض وسائل إعلام فيديو لعوض الله يظهر فيه مقيدا ويرتدي بدلة زرقاء داخل المحكمة.

وأشار المراسل إلى أن “جلسة اليوم (الاثنين) لعرض لائحة الاتهام ضد المتهمين عوض الله والشريف حسن”.

رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، قال إنّ تم إسناد تهمتين لباسم عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين، تهمة تتراوح عقوبتها ما بين 5 إلى 20 سنة، وعقوبة التهمة الثانية من 3 سنوات إلى 20 سنة أشغال شاقة.