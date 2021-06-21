“العمل الإسلامي” يدين جريمة ضرب طالبة جامعية حد الموت

أدان القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الجريمة التي تعرضت لها طالبة جامعية أردنية أفضت إلى وفاتها إثر تعرضها ‏للضرب المبرح على يد والدها، مؤكداً رفضه بشكل قاطع أن يقوم إنسان بإزهاق روح إنسان آخر تحت أي مبرر خصوصاً حين ‏تكون الضحية بنتاً ترى في والدها المربي واليد الحانية والآمنة، لما يشكله ذلك من اعتداء صارخ على الحياة تجرمه الشرائع ‏السماوية والأعراف والقوانين والقيم الانسانية‎. ‎

وأضافت الدكتورة ميسون دراوشة، رئيسة القطاع النسائي بالحزب في تصريح صادر عنها ” إن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم ‏دخيلة على مجتمعنا الأردني تدق ناقوس الخطر في المجتمع، وإننا هنا نحمل المسؤولية كاملة لنهج الحكومات المتعاقبة في إبعاد كثير ‏من الدعاة والمصلحين عن منابر التوعية والوعظ والتوجيه في المساجد والمدارس وغيرها من المنابر لأسباب سياسية، وحصار مؤسسات الدعوة والفضيلة، وما تعرضت ‏له المناهج التدريسية من عبث طال قيم المجتمع وثوابته العربية والإسلامية ‏‎.‎

وأكدت دراوشة على دور المرأة الريادي في المجتمع وضرورة توفير ما يمكنها من القيام بدورها في تنشئة الجيل المؤمن المتمسك ‏بقيم المجتمع، كما دعت إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمعالجة ما يمر به المجتمع من حالة احتقان واختلال واضح وخطير ‏في المنظومة الأخلاقية والقيمية واعتلال في العملية التربوية والتعليمية في المجتمع.‏