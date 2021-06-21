في غياب السلطة المشغولة بالتنسيق الامني مع العدو.. أهالي بلدة بيتا بالضفة يستلهمون تجربة غزة لدحر الاستيطان
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السنوار: لقائي بمنسق الأمم المتحدة كان سيئا ولا يؤشر على حل الأزمة الإنسانية بغزة، وسنجتمع مع الفصائل لنقرر خطوتنا التالية/ فيديو
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