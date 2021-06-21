هام.. زيادة عدد القادمين من فلسطين إلى الاردن عبر المنصة الإلكترونية إلى ألف شخص يومياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء
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جرينتش+2 10:09
اختيار رؤساء اللجان الفرعية لهيئة تحديث المنظومة السياسية
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