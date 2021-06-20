وسام على صدر رئيسي.. إسرائيل تعتبر الرئيس الإيراني المنتخب هو الأكثر تطرفاً حتى الآن، والتزاماً بالبرنامج النووي العسكري
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جرينتش+2 03:48
جدلية الحشيش والتطبيع.. 150 شركة إسرائيلية متخصصة تتسابق على الاستثمار في “الكيف المغربي”
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