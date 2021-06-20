النائب اللبناني شامل روكز يتهم المجرم سمير جعجع بمحاولة اغتياله بسم أحضره من إسرائيل/ فيديو

كشف النائب اللبناني في كتلة “لبنان القوي” المقربة من الرئيس ميشال عون، شامل روكز، عن محاولة اغتيال تعرض لها من قبل زعيم لبناني.

جاءت تصريحات روكز خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “الجديد” في برنامج “عالحرف” حيث قال إن “فشل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يكن فشلا شخصياً بقدر فشل المحيط، وأنا لا أدعوه إلى الاستقالة بل إلى تغيير محيطه”، مشيرا إلى أنه لم يزر الرئيس عون منذ الاستشارات النيابية.

وأضاف روكز قائلا: “عهد الرئيس ميشال سليمان هو العهد الأسوء وهو من أوصل لبنان إلى ما هو عليه الآن”، وتابع: “الخيانة شغلة كبيرة وهي لا تكون للأشخاص بل للوطن والاختلاف بالمواقف السياسية لا يعني الخيانة، وأنا لم أصل على كتف أحد”.

وعن حادثة مرفأ بيروت اعتبر روكز أن “تفجير مرفأ بيروت هو عمل عسكري وذلك واضح من نوعية الانفجار وأضع فرضية عدوان إسرائيلي كأول فرضية”.

واتهم روكز رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، بمحاولة اغتياله قائلا: “سمير جعجع حاول اغتيالي بسمّ أُحضر من إسرائيل ووضع في قهوتي، ولم أنس ذلك”.