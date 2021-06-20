المؤتمر العام للأحزاب العربية يهنئ بانتخاب رئيسي رئيساًً لايران

بعث قاسم صالح، الأمين العام للاحزاب العربية برقيتي تهنئة الى كل من الإمام علي الخامنئي، والسيد إبراهيم رئيسي ، بمناسبة فوز الاخير بانتخابات الرئاسة الايرانية، جاء فيها ما يلي..

**السلام عليكما ورحمة الله وبركاته،

أتقدم منكم باسمي وباسم زملائي في المؤتمر العام للأحزاب العربية بأحرّ التهاني القلبية بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي شكلت رداً مباشراً وحاسماً من الشعب الإيراني على كل أعدائه.

وأظهرت الوجه الديمقراطي للجمهورية الإسلامية الإيرانية واحترامها لإرادة الشعب الذي أظهر وعياً وتمسكاً بقضاياه الوطنية.

ونبارك للسيد إبراهيم رئيسي نيله ثقة الشعب الإيراني الصديق وفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية.

راجين المولى عز وجل أن تتكلل مسؤولياته بالنجاح والسؤدد استكمالاً لنهج الثورة الإسلامية التي حققت انتصاراً تاريخياً وإنسانياً وسياسياً للشعب الإيراني ولأحرار العالم.

وشكلت منعطفاً هاماً في الصراع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر.

وأصبحت نموذجاً أعاد للعالم هيبته وتوازنه. وكان بداية نهاية المشروع الصهيوني في المنطقة ولن تنسى شعوبنا أن أولى إنجازات الثورة هي إغلاق سفارة العدو الصهيوني ورفع علم فلسطين عالياً في سماء طهران بهمة الشرفاء والمقاومين.

كما ونتمنى للشعب الإيراني المقاوم والصامد المزيد من الازدهار والاستقرار والتقدم في جميع المجالات، لما فيه خير ومصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهو الذي قبل التحدي وواجه كل مؤامرات أعداء إيران بعزيمة صادقة وإرادة لا تلين.