وسام على صدر رئيسي.. إسرائيل تعتبر الرئيس الإيراني المنتخب هو الأكثر تطرفاً حتى الآن، والتزاماً بالبرنامج النووي العسكري
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جرينتش+2 03:47
الكرمل 48 والمركزان الفلسطيني والقدس تعقد ندوة “الخيارات الراهنة والمستقبلية للشعب الفلسطيني بمناطق 1948”
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