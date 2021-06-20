وسام على صدر رئيسي.. إسرائيل تعتبر الرئيس الإيراني المنتخب هو الأكثر تطرفاً حتى الآن، والتزاماً بالبرنامج النووي العسكري
أهم العناوين
جرينتش+2 03:47
العدو ازهق روحها واحتجز جثمانها.. خيمة اعتصام في بلدة ابو ديس للمطالبة بتحرير جثمان الشهيدة الدكتورة مي عفانة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني