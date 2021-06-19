وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 9 وفيات و311 إصابة بكورونا و528 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 729,663

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و311 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9656 والإصابات 745978.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6659، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 58، فيما غادرت 44 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 470.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 11بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 5 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 528 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 729663.

وأوضح الموجز أنه جرى اليوم إجراء 15240 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7657848، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.04 بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2043855 فيما أتم 870480 شخصاً تلقي الجرعتين، وبلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 3010396.