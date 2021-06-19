الجهاد الاسلامي: المقاومة أبلغت مصر أنها سترد بالمثل على أية هجمات إسرائيلية قادمة مهما كانت النتائج
أهم العناوين
جرينتش+2 07:27
مسؤول إسرائيلي: اللقاحات التي أعادتها السلطة إلى إسرائيل، وتنتهي صلاحيتها قريبًا، ستُرمى في القمامة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني