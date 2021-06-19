طقس معتدل في معظم المناطق طوال هذا الاسبوع

تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الاجواء يومي الاثنين والثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 25 – 12، وفي مناطق البادية 35 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 17، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت 35 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

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