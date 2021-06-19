رحيل الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة عن 92 عاماً

بغداد: توفيت الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة، في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 92 عاماً.

وقد نعى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الشاعرة عبر حسابه الرسمي بتويتر “نودّع الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة، في منفاها، ونودّع معها أكثر من خمسة عقود من صناعة الجمال، فالراحلة زرعت ذاكرتنا قصائد وابداع أدبي ومواقف وطنية، حيث شكّلت عمارة علامة فارقة في الثقافة العراقية، في العاميّة والفصحى. نسألُ الله المغفرة لروحها والصبر لأسرتها الكريمة ومحبيها”.

وتعد الشاعرة الراحلة المولودة في بغداد عام 1929، واحدة من رواد الشعر العربي الحديث، وإحدى أعمدة الشعر المعاصر في العراق.

درست عمارة الثانوية العامة في بغداد، ثم بكلية الآداب في دار المعلمين العالية وحصلت على الإجازة سنة 1950، وعينت مدرسة في دار المعلمات، وكانت عضوة في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء العراقيين في بغداد (1975–1963)، ونائب الممثل الدائم للعراق في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” في باريس (1973–1975)، ومديرة الثقافة والفنون بالجامعة التكنولوجية في بغداد.

من أعمالها الشعرية، الزاوية الخالية 1960، وعودة الربيع 1963، وأغاني عشتار 1969، ويسمونه الحب 1972، والبعد الأخير 1988، وعراقية.