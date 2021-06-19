“الخدمة المدنية” يعلن غدا اسماء الفائزين بثلاث وظائف قيادية

يعلن ديوان الخدمة المدنية، غدا الأحد، على موقعه الإلكتروني www.csb.gov.jo نتائج تقييم ثلاث وظائف قيادية تشمل منصب أمين عام وزارة الصحة للشؤون الادارية والفنية، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الديوان في بيان صحافي، اليوم السبت، إن الإعلان عن نتائج التقييم يأتي تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشحين لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.

يذكر أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج تقييم الوظائف القيادية وتقديم الاعتراضات لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل.