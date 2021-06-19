الأرصاد الجوية تعلن بدء الانقلاب الصيفي الاثنين المقبل

يبدأ يوم الاثنين المقبل الانقلاب الصيفي لهذا العام، وذلك في تمام الساعة 6:32 صباحا.

وتشرق الشمس من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها (61) درجة في تمام الساعة 5:30، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 299 درجة عند الساعة 7:45 مساءً، وبذلك يكون طول النهار 14:15 ساعة، وهو أطول نهار خلال العام، فيما يكون طول الليل 9:45 ساعة، وهو اقصر ليل خلال العام.

ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا.

وقال مدير ادارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن فصل الصيف، حسب علم الارصاد الجوية، يبدأ في الاول من شهر حزيران وينتهي مع نهاية شهر اب من نفس العام، وفي هذه الفترة تشهد المملكة عادةً موجات حر يكون مصدر الرياح فيها غالباً من شمال الجزيرة العربية نظراً لامتداد تأثير المنخفض الموسمي الهندي، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز خلال الموجات الحارة حاجز 40 درجة مئوية احياناً في بعض مناطق المملكة، ولاسيما مناطق البادية والاغوار والعقبة.

واوضح أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى خلال فصل الصيف مناخياً يبلغ في العاصمة عمان 32 درجة مئوية، كما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 18.5 درجة مئوية، فيما بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان 43.5 درجة مئوية بزيادة عن معدلها العام بمقدار 11.0 درجة مئوية، وذلك بتاريخ 30/07/2000 و20/08/2010، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 7.8 درجة مئوية بتاريخ 07/06/1933 وهي اقل من معدلها العام بمقدار 9.7 درجة مئوية.

اما على مستوى المملكة فان أعلى درجة عظمى مسجلة خلال فصل الصيف بلغت 50 درجة مئوية في محطة مزرعة الجامعة بتاريخ 09/06/2002، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 2.0 ما دون الصفر المئوي في محطة الشوبك بتاريخ 05/06/1987، وقد تشهد هذه الفترة سقوط أمطار صيفية كما حدث اخيراً عام 2019 ، فيما شهدت محطة رصد السلط اعلى كمية مطر يومي في فصل الصيف بلغ 32.2 ملم بتاريخ 12/06/2018.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة