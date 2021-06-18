وفاة طفل غرقاً في قناة الملك عبدالله بلواء دير علا

الهاشمية – تعاملت فرق الغطس في مديرية دفاع مدني غرب البقاء، عصر اليوم الجمعة، مع حالة غرق لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً بالقرب من “جسر ضرار” في لواء دير علا.

وقال مصدر أمني أن بلاغاً ورد عصر اليوم الجمعة إلى غرفة عمليات غرب البلقاء بتعرض طفل يبلغ من العمر 12 عاماً للغرق في قناة الملك بمنطقة ضرار في لواء دير علا بالاغوار ، حيث تحركت على الفور فرق الغطس في مديرية دفاع مدني غرب البلقاء

وبين المصدر أن فرق الغطس تمكنت من انتشال جثة الطفل وإخلائها إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

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