وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 12 وفاة و301 إصابة بكورونا و304 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 729,368

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 12 وفاة و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9647 وفاة و745667إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6652، كما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 64 حالة، فيما غادرت 54 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 10بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

أما في إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، كما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 304 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 729368 حالة.

وأوضح الموجز أنه تم اليوم إجراء 14236 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7642608 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.11 بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2041336 فيما أتم 851984 شخصاً تلقي الجرعتين، كما أن عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح وصل إلى 2991905 اشخاص.