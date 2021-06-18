في حدث ديموقراطي جداً.. نتنياهو يوغز باتلاف وثائق هامة في مكتبه كرئيس للوزراء قبل دخول الرئيس الجديد بينيت
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متى يتم الغاء “المنصة”.. عقدة سفر أهالي الضفة للأردن عبر جسر الملك حسين
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