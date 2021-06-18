متى يتم الغاء “المنصة”.. عقدة سفر أهالي الضفة للأردن عبر جسر الملك حسين

الضفة الغربية – خاص صفا

قرر المواطن ناصر أبو دياك رغم اضطراره، إلغاء سفره وعائلته من الضفة الغربية المحتلة إلى المملكة الأردنية، بسبب إجراءات التسجيل على منصة وزارة الداخلية الأردنية، التي تحولت إلى باب للسمسرة من قبل شركات ومكاتب السفر وتكلف المواطن نحو 50 دينارًا دون مبرر.

ويقول أبو دياك لـ”صفا”: “منذ إجراءات كورونا العام الماضي وإغلاق المعابر أصبح السفر مقيدًا عبر معبر الكرامة ولا يتم إلا من خلال التسجيل على المنصة، ولكن المسألة التي يفترض أنها سهلة وتنظم سفر الناس خلال فترة الجائحة تحولت إلى كابوس بسبب طريقة التعاطي معها”.

ويضيف “المنصة تستوجب على من يرغب بالسفر تصفح موقع المنصة باستمرار، وحين يتم فتح التسجيل فيها لنصف ساعة أو أقل، يلعب الحظ دوره”.

ويعلق على ذلك المواطن الذي سافر خلال فترة الجائحة خالد مرعي: “في إحدى المرات فتحت المنصة لنصف ساعة منتصف الليل، وبالطبع دون موعد مسبق، وهذا قاد المواطن العادي لعدم تخمين وقت فتحها، فبدأ عمل مكاتب وشركات السفر لتولي مهمة تسجيل المواطنين مقابل مبالغ مالية، وتريح المواطن من ترقب ومتابعة الوقت الذي يتم فتح المنصة للتسجيل”.

ويضيف “في الفترة الأخيرة تم تحديد فترة فتح المنصة يوم الثلاثاء لمدة 20 دقيقة فقط، وهذا أفضل من عدم التحديد، ولكن أصبح كل فكرة المنصة بحاجة للإلغاء”.

بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينيةفي بيان لها امس الخميس إن الاتصالات جارية مع الجانب الأردني لإلغاء “منصة” السفر للأردن لصعوبة التسجيل عليها، ولارتباطها بارتفاع التكاليف التي تثقل على المواطن.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك: إن الوزارة تقدمت بمذكرة رسمية لنظيرتها الأردنية بهذا الخصوص، والتي وعدت بدراسة الموضوع مع السلطات الأردنية المختصة، وأن التسهيلات التي تعتمدها المملكة لتسهيل حركة المواطنين تسير باتجاه إلغائها.

وأضاف الديك أن الأردن وعد بإلغاء المنصة، حيث إنها لم تكن خيارًا أردنيًا أو فلسطينيًا، لكن فرضتها مواجهة جائحة “كورونا”، كي يتم التحكم بحركة التنقل بين الدول والزوار للسيطرة على الفيروس.

وأوضح أن المنصة الأردنية تفرض تكاليف سفر تصل إلى 800 شيقل على الفرد الواحد الذي يرغب بالسفر إلى الأردن أو خارجها وهي مقسمة كالآتي: 150 شيقلا فحص “كورونا” للجانب الفلسطيني، و250 شيقلا تشمل 28 دينارًا لفحص “كورونا” ثان على الجانب الأردني، تضاف إليها ضريبة الجسر 155 شيقلا، إضافة إلى 10 دنانير، وأجرة باص 21 دينارًا من الجسر إلى المطار.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حملة مكثفة خلال الأيام الماضية للمطالبة بإلغاء التسجيل على المنصة والعودة للسفر من خلال التوجه التلقائي لمعبر الكرامة إلا أن ذلك لا يعني حل مشكلة التكاليف وفق المواطن عبد الله دراغمة.

ويعتبر دراغمة أنه إضافةً إلى إلغاء التسجيل على المنصة؛ فإن التكاليف تبقى مرتفعة طالما بقي مطلوبًا من المسافر للأردن دفع بدل فحصي كورونا، الأول فلسطيني 150 شيقل، والثاني أردني فور الوصول وقيمته 28 دينارًا.

وكان بيان لوزير الخارجية رياض المالكي أشار إلى أنه طرح على الحكومة إلغاء فحص كرونا وقيمته 150 شيقل من الجانب الفلسطيني حيث طرح على أجندة الحكومة ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

وكانت السلطات الأردنية قد خففت من إجراءات التسجيل على المنصة مطلع العام الجاري من خلال إعفاء المسافرين مباشرة إلى مطار الملكة علياء منها دون المكوث في الأردن، لكنها بقيت شرطا للمسافرين من أجل زيارة الأردن.