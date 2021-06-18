الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص لقمع وقفة نصرة للنبي محمد وتنديدا باساءة اليهود اليه خلال "مسيرة الاعلام"/ فيديو
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جرينتش+2 11:09
لانها عدو العرب الاكبر.. أمريكا تخصص ميزانية بحوالي 300 مليون دولار لإعادة مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل
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