عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي والاختناق في بيتا/ فيديو

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، والسقوط والتعرض للضرب من قبل جيش الاحتلال خلال المواجهات.

وخرج مئات الأهالي عقب صلاة الجمعة على مدخل البلدة المغلق بالمكعبات الاسمنتية منذ أسبوع، والتي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، للمطالبة بإزالة بؤرة “جفعات افيتار” الاستيطانية عن قمة جبل صبيح.

وتعيش بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة حصاراً مطبقاً منذ أكثر من أسبوع بفعل الممارسات الاحتلالية.

وذكرت مصادر محلية أن مدخل البلدة الرئيسي مغلق منذ أكثر من أسبوع، في حي تتواجد قوة كبير من جيش الاحتلال في مدخل البلدة.

وأضافت المصادر أن مدخل البلدة من جهة الخلال وحديقة لونا بارك مغلق وتتواجد قوة من جيش الاحتلال في محيط المكان كذلك، مشيرة إلى أن معظم الطرق المؤدية إلى جبل صبيح أغلقت منذ يوم أمس من قبل جنود الاحتلال.

وبينت أنه وحتى ظهر اليوم، يمكن الدخول إلى البلدة المحاصرة من خلال بلدة عقربا فقط في ظل إغلاق غالبية المداخل.

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