الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص لقمع وقفة نصرة للنبي محمد وتنديدا باساءة اليهود اليه خلال "مسيرة الاعلام"/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:09
الغشاشون.. السلطة تعيد للاحتلال مليون جرعة من لقاح فايزر نظرا لانتهاء صلاحيتها خلال شهر حزيران الحالي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني