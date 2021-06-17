وفاة الام ونجاة الجنين في حادث تصادم على طريق النقب

توفي زوجان وأصيبت طفلتهما اثر حادث تصادم على طريق النقب، فيما نجحت الطواقم الطبية في مستشفى معان الحكومي بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإنقاذ جنينها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم الخميس، مع حادث تصادم وقع بين تريلا ومركبة صغيرة على طريق النقب، نتج عنه وفاة زوجين اثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم وإصابة طفلتهما بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة في موقع الحادث ومن ثم نقلها وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي، والطفلة قيد العلاج.

وبين الناطق الإعلامي، أن الكوادر الطبية بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبية (الخداج).

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