وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 13 وفاة و522 إصابة بكورونا و 494 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 728,886

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 13وفاة و522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9635 وفاة و745366إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 6845، كما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 63حالة، فيما غادرت 62 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 489 حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 10بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6 بالمئة.

أما في إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، كما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 494 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 728886 حالة.

وأوضح الموجز أنه تم اليوم إجراء 21212 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7628372 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.46بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2040499 فيما أتم 851498 شخصاً تلقي الجرعيتين، كما أن عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح وصل إلى 2976601 شخصاً.