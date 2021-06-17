وزارة العدل تفتح تحقيقاً .. الرئيس التونسي يتهم أطرافاً داخلية بالتنسيق مع الخارج لإزاحته من منصبه ولو عن طريق الاغتيال
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مجلس التعليم العالي يعتمد آلية التدريس الجامعي في الفصل الصيفي
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