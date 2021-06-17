مجلس التعليم العالي يعتمد آلية التدريس الجامعي في الفصل الصيفي

قرر مجلس التعليم العالي، في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، تطبيق الأسس المتعلقة بآلية التدريس في الجامعات والكليات الجامعية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2020 / 2021، وذلك بعد الاطلاع على ردود الجامعات المتعلقة بهذا الخصوص:

وجاءت أسس آلية التدريس على النحو الآتي:

أولاً- طلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط: يتم تدريس جميع المساقات النظرية في كافة الكليات إلكترونياً (عن بُعد)، وتدريس المساقات التي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية، ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بُعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، وتدريس طلبة المرحلة السريرية في كليات الطب البشري للسنوات (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة كليات طب الأسنان للسنتين (الرابعة والخامسة) وطلبة تخصص دكتور الصيدلة للسنة (السادسة)، وطلبة تخصص التمريض للسنتين (الثالثة والرابعة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

كما يعقد الامتحان الشامل لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

ثانياً- طلبة الدراسات العليا: يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) في الحرم الجامعي، أما الطلبة الوافدون الموجودون خارج المملكة فيكون تدريسهم متزامناً مع المحاضرات التي تدرس داخل الحرم الجامعي، وذلك باستخدام إحدى تقنيات الاتصال المرئي، ويتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بُعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.

كما وتعقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة الجامعية (إن وجدت) للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

ثالثاً- الطلبة الوافدون الموجودون خارج المملكة: يترك للجامعة خيار تدريس هؤلاء الطلبة إلكترونياً (عن بُعد) في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي باستثناء طلبة الطب البشري للمراحل السريرية للسنوات (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان للسنتين (الرابعة والخامسة) وطلبة تخصص دكتور الصيدلة للسنة (السادسة)، وطلبة تخصص التمريض للسنتين (الثالثة والرابعة).

رابعاً- أحكام عامة: سينظر المجلس لاحقاً في آلية عقد الامتحانات وتطبيق مبدأ ناجح/ راسب، والالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها في دليل العودة للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي.