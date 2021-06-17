وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 13 وفاة و522 إصابة بكورونا و 494 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 728,886
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في يوم وفاته.. نجوم الفن يروون ذكرياتهم مع الشيخ الشعراوي
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