وزارة العدل تفتح تحقيقاً .. الرئيس التونسي يتهم أطرافاً داخلية بالتنسيق مع الخارج لإزاحته من منصبه ولو عن طريق الاغتيال
أهم العناوين
جرينتش+2 03:47
في لقاء الأسد مع وفد المؤتمر القومي الإسلامي.. عودة الروح الى الهوية العروبية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني