صح النوم.. . ترامب يعترف بعد 8 اشهر بهزيمته في الانتخابات

اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إنه لم يفز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020، مؤكدا أنه يؤيد نجاح الرئيس جو بايدن.

ففي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قال ترامب إنه على الرغم من أنه حقق نتائج “أفضل بكثير” في عام 2020 من النتائج التي حققها في عام 2016 من حيث إجمالي الأصوات، إلا أننا “لم نفز”، مضيفا: النتيجة كانت مروعة”.

في وقت سابق من المقابلة، ألمح ترامب إلى مزاعمه المتكررة حول حصول تزوير واسع في الانتخابات، قائلا إن الانتخابات كانت “غير عادلة بشكل لا يصدق”.

كما أعرب ترامب أيضا عن رغبته في نجاح بايدن في الدبلوماسية الدولية، مشيرا إلى أنه يريده (بايدن) أن “يخرج ويعمل بشكل جيد من أجل بلدنا”، واصفا القمة التي جمعت بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف بـ”المريعة”.