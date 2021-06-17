وزارة العدل تفتح تحقيقاً .. الرئيس التونسي يتهم أطرافاً داخلية بالتنسيق مع الخارج لإزاحته من منصبه ولو عن طريق الاغتيال
أهم العناوين
جرينتش+2 03:46
صح النوم.. . ترامب يعترف بعد 8 اشهر بهزيمته في الانتخابات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني