استشهاد الدكتورة مي عفانة بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة قرب حاجز حزما العسكري شمال القدس/ فيديو
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جرينتش+2 06:51
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 8 وفيات و467 إصابة بكورونا و723 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 728,266
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