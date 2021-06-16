للتغطية على انتصارات “سيف القدس”.. طائرات العدو تقصف مواقع حماس في غزة رداً على اطلاق البالونات الحارقة/ فيديو

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، موقعًا أمنيًا جنوب قطاع غزة.

وأفاد المراقبون، أن الطائرات الحربية قصفت موقع الخيل التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة خانيونيس جنوب قطاع غزة، ولم يبلغ عن وجود إصابات.

كما قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أيضًا موقع قريش في نتساريم وسط قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع اليرموك في خانيونيس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية أن المقاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه الطيران المسير من نوع كواد كابتر شرق حي الشجاعية.

وقصفت الطائرات موقع في “شارع 10” بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة بثلاث غارات من طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار، تبعه غارتين من طائرات حربية لنفس المكان.

هذا القصف الإسرائيلي أدى لأضرار مادية، وحالات هلع في صفوف المدنيين، مع عدم وجود إصابات.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة هاجمت مؤخرًا مجمعات عسكرية تابعة لحماس كانت بمثابة معسكرات وأماكن اجتماع للنشطاء في ألوية خان يونس وغزة.

وأضاف: “تمت عمليات إرهابية في المجمع المهاجم.”، مؤكدًا أن الهجوم جاء ردًا على اطلاق بالونات حارقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الى أن منظمة حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة وستتحمل تبعات أفعالها.

وأكد أن “جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك استئناف الأعمال العدائية، في مواجهة العمليات الإرهابية المستمرة من قطاع غزة.”

يذكر أن إسرائيل كانت قد توعدت حركة حماس بالرد القاسي على إطلاق البالونات من قطاع غزة.

غير ان قناة العربية قالت، أنه بعد أن خُرق لأول مرة أمس الثلاثاء، وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الشهر الماضي بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية في غزة، عقب 11 يوما من القتال بين الطرفين، شددت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على وجوب وقف التصعيد.

وأفادت القناة، صباح اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل طلبت من القاهرة تهدئة الوضع في القطاع قبل أن يتدهور بسرعة.

وأوضحت ان هذا الطلب جاء بعد أن شنت إسرائيل ضربات جوية على القطاع المكتظ بالسكان، ردا على إطلاق بالونات حارقة منه.

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