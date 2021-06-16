استشهاد الدكتورة مي عفانة بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة قرب حاجز حزما العسكري شمال القدس/ فيديو
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على ضفتي نهر الاردن.. لقاء فلسطيني بلا أحضان بعد ربع قرن من الحرمان وسياسات الاحتلال العنصرية/ فيديو
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