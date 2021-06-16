ضبط 300 ألف حبة مخدرة في أحد المعابر الحدودية

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، 300 ألف حبة مخدرة في أحد المعابر الحدودية أخفيت داخل مركبة شحن، من أجل إعادة تهريبها لإحدى دول الجوار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في أحد المعابر الحدودية وبالتنسيق والتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة داخل المعبر اشتبهوا باحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة، ليجري ايقافها للقيام بتفتيشها.

وأضاف أنه قد عثر بعد تفتيش المركبة على 300 ألف حبة مخدرة كانت قد أُخفيت في مخبأ سري داخل المركبة التي كانت محملة بالفواكه ومتجهة إلى احدى دول الجوار، مشيرا إلى أن التحقيق ما زال مستمرا.

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