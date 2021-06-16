بعد دراسة ‏ملفاتهم.. وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن مئة موقوف ‏اداري

أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للمحافظين والحكام الاداريين، اليوم الاربعاء، بالإفراج عن مئة موقوف اداري، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل.
ويأتي القرار بعد ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، ولمنحهم فرصة اعادة الانخراط في المجتمع.
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