القضاء الإسرائيلي يرفض تأجيل محاكمة نتنياهو الى شهر ايلول

قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، الأربعاء، إن القضاة المسؤولين عن محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو رفضوا طلبا قدمه محامو الدفاع عنه، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة له إلى ما بعد “الأعياد اليهودية” في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فإن محاكمة نتنياهو سوف تستمر بشكل طبيعي كما هو مخطط لها دون تأجيل.

وأشارت إلى أنه بحلول 20 يوليو/تموز عام 2021، سيتم نقل جميع المواد المتعلقة بقضايا نتنياهو إلى الدفاع.

وأوضحت الصحيفة أن طاقم الدفاع عن نتنياهو، طلب تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الأعياد اليهودية التي ستحل في شهر سبتمبر أيلول/القادم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت التحقيق مع نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد .

وأوصت الشرطة الإسرائيلية آنذاك بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.

ووُجّه إلى نتنياهو بشكل رسمي، في 21 نوفمبر/كانون الثاني 2019، ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 “قضية الهدايا” والقضية 2000 “قضية نتنياهو- موزيس” ، والقضية 4000 “قضية بيزك- واللا” .

وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام الموجهة ضده، والتي ستقوده الى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.