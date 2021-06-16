بعد مواجهات اسفرت عن اصابة 27 مقدسياً.. الاحتلال يعلن عن انتهاء "مسيرة الأعلام" لدى توقفها عند حائط البراق/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:14
اعتقال شخص بشبهة ارتكابه جريمة قتل شقيقته قبل 20 عاما
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني