استشهاد الدكتورة مي عفانة بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة قرب حاجز حزما العسكري شمال القدس/ فيديو

أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، النار تجاه مواطنة فلسطينية بالقرب من حاجز حزما العسكري شمال مدينة القدس المحتلة. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن استشهادها.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه سيدة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة قرب حاجز حزما العسكري، ما أدى لإصابتها بجراح بالغة قبل أن يعلن عن استشهادها.

ووفق المصادر، فإن الشهيدة هي الدكتورة مي عفانة التي تبلغ من العمر 29 عاما وهي من سكان أبو ديس بالقدس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه “تم تحييد الفتاة المنفذة في المكان”. وعززت قوات الاحتلال، انتشارها على مدخل بلدة حزما شمال القدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد الدكتورة مي يوسف عفانة من سكان بلدة ابو ديس.

وأفاد موقع واللا العبري أن جنديا اصيب بجروح طفيفة خلال محاولة الدهس.

وبحسب قناة 13 العبرية، “فإن فلسطينية حاولت دهس جنود إسرائيليين قرب الحاجز، ‘قبل أن تخرج من مركبتها وتحاول طعنهم’، إلا أن أحد الجنود أطلق النار تجاهها”.

غير ان مصادر محلية قالت، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنة مي خالد يوسف عفانة (29 عاما) بينما كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعا “عسكريا” شرع الاحتلال بشقه منذ أسبوع، ما أدى إلى استشهادها.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة حزما الرئيسي، واعاقت حركة السير على طول الشارع الرئيسي الواصل بين بلدتي حزما وعناتا.

#شاهد: الاحتلال يطلق النار تجاه مواطنة فلسطينية على حاجز حزما شمال #القدس pic.twitter.com/iOSylcuQ5q — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) June 16, 2021