أجواء معتدلة اليوم الاربعاء وغدا، وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما يوم السبت، يطرأ ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة؛ لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 11، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 15، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 36 – 21 درجة مئوية.

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