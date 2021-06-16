بعد مواجهات اسفرت عن اصابة 27 مقدسياً.. الاحتلال يعلن عن انتهاء "مسيرة الأعلام" لدى توقفها عند حائط البراق/ فيديو
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أجواء معتدلة اليوم الاربعاء وغدا، وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت
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