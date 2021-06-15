كتاب “نسوة في المدينة” في مرايا النقاد

صدر مؤخراً عن دار الفاروق للثقافة والنشر في نابلس كتاب “لا شيءَ يَعدِلُ أن تكون حرّاً”. وجاء الكتاب على “هامش كتاب نسوة في المدينة”، ويتكون من أربعة فصول، خصص الفصل الأول للشهادات الإبداعية التي كتبها الكاتب فراس حج محمد حول كتابه “نسوة في المدينة”، وعددها عشر شهادات.

وضم الفصل الثاني عشر نصوص منوعة بين المقال والقصيدة والرسالة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكتاب نسوة في المدينة، وجاء تحت عنوان “نصوص تفلتت من كتاب نسوة في المدينة”. أما الفصل الثالث فضمّ مجموعة من القراءات النقدية والآراء والتعقيبات التي كتبها الكتاب والكاتبات، فكان هناك قراءات لكتاب من الأردن وفلسطين ولبنان، وبلغت (18) قراءة ورأياً.

وجاء الفصل الرابع تحت عنوان “الكتاب في الإعلام”، فضمّ خبر النشر وأسئلة مقابلة الكاتب مع إذاعة الــ BBC. وتعقيباً عليها.

يقع الكتاب في (281) صفحة، وبيّن الكاتب في المقدمة أن الكتاب يقع ضمن مشروع “تأمل تجربة الكتابة”، وأنه يشكل “نصاً فوقيّاً” قد يكون نافعاً لمن يدرس كتاب “نسوة في المدينة”، كما لم يغفل الكاتب في مقال افتتاحي بعد المقدمة الحديث عن العنوان، واتفاقه مع عنوانين لكتابين سابقين، فيما يعرف بظاهرة “التناص العنواني”.

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