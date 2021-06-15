فنانة صينية تودع سمير غانم بتقليده في مشهد مع عادل إمام بفيلم “ممنوع في ليلة الدُخلة” / فيديو

ودعت الفنانة الصينية “آسيا” الفنان الراحل سمير غانم على طريقتها الخاصة، حيث قلدت مشهدا مشتركا له مع الزعيم عادل إمام من فيلمهما المشترك في البطولة “ممنوع في ليلة الدُخلة”.

وقالت “آسيا” إن هذا المقطع الذي لم يتخطى دقيقة كان ثمرة تعاون بين الفنانين الزعيم عادل إمام وأسطورة الكوميديا سمير غانم، اللذين تحبهما كثيرًا، مضيفة أن الفنانين نجحا في أن يحافظا على بعضهما فنيًا وإنسانيًا رغم أنهما كانا يتنافسان في نفس المجال وتحديدا عالم الكوميديا، إلا أنهما جعلا المستفيد الوحيد من هذا الأمر هو الجمهور، فقدما سويًا ثنائيًا حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.

وأضافت أنهما في عالم الواقع عاشا صداقة عميقة دامت سنوات طويلة، وتشاركا البطولة في أعمال فنية كثيرة، منها أفلام “أذكياء لكن أغبياء”، و”مدرسة المشاغبين”، و”البعض يذهب للمأذون مرتين”، و”24 ساعة حب”، و”أزواج طائشون”، وكثير من الأعمال الفنية أبدعاها سويًا وأمتعا بها الجمهور عبر عنها الزعيم بعد وفاة رفيق دربه بصورة جمعتهما وهو ينعاه قائلًا: “مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني أوي”.

وكانت الصينية “آسيا” قد قلدت مشهدا للفنان عادل إمام من مسرحية «شاهد ماشافش حاجة» في مقطع تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، واستقبله عشاق الزعيم بحفاوة كبيرة، خاصةً أنه دليل على وصول صيت الفن المصرى إلى مختلف أقطار العالم.

وقتها قالت “آسيا” التي زارت مصر قبل 5 سنوات، إنها تتمنى أن تمثل أمام الزعيم وأنها زارت المتحف المصرى، وأهرامات الجيزة، ومعبدالكرنك وغيرها الكثير، وأن “مصر بلد رائع، وأتمنى أن أتمكن من زيارتها مرة أخرى في أسرع وقت، خاصةً أنه بالإمكان أن تتيح لى دراستى هذا الأمر”.

وعن تقليدها مشهد من مسرحية “شاهد ماشافش حاجة”، قالت إن الأمر استغرق الأمر منها وقتًا لأنها كانت تقلد شخصيتين، ففى البداية يقلد الزعيم عادل إمام، ثم تغير ملابسها، وتتبعها بتقليد الشخصية الأخرى التي ظهرت مع الفنان عادل إمام في المحكمة، وهو بكل تأكيد سبقه تدريب طويل، خاصةً أنها كانت تتحدث تزامنًا مع توقيت حديث كل شخصية في المشهد.

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