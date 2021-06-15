17 إصابة.. باب العمود يتحول الى ثكنة عسكرية مع انطلاق "مسيرة الإعلام" اليهودية في القدس/ فيديو
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جرينتش+2 07:07
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 أسلحة نارية و6 آلاف حبة مخدرة
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