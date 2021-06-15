سعيد صالح يبيع الضحك بالحان حلمي بكر في أسطوانات

بعد مواجهات اسفرت عن اصابة 27 مقدسياً.. الاحتلال يعلن عن انتهاء "مسيرة الأعلام" لدى توقفها عند حائط البراق/ فيديو
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