الأسد لوفد المؤتمر القومي الإسلامي: تحرّك الشعب العربي وتفاعله مع انتصار غزة أثبت أنه ما زال ملتزماً بانتمائه القومي
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جرينتش+2 03:12
بغرض تبخيس انتصار المقاومة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم تمهيدا لـ “مسيرة الأعلام” الضخمة عصراً
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