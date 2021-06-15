بغرض تبخيس انتصار المقاومة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم تمهيدا لـ “مسيرة الأعلام” الضخمة عصراً

بدأ عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، بالاحتفال في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد المسجد الأقصى صباح اليوم، اقتحامات من قبل مستوطنين إسرائيليين، بينهم عضو الليكود المتعصب، يهودا غليك.

من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها أتمت استعداداتها لتأمين مسيرة الأعلام اليوم بمشاركة نحو 2500 عنصر، والتي ستكون حوالي الساعة 05:30 عصرا (بالتوقيت المحلي).

فبالرغم من “الغضب العارم” لدى الفصائل الفلسطينية، فسوف تنطلق اليوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، للقوميين اليهود المتطرفين، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين.

وتشهد البلدة القديمة في القدس المحتلة تواجدا عسكريا إسرائيليا مكثف خاصة في الطرقات المحيطة والمؤدية الأقصى، حيث تم تحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، بعد أن عززت شرطة الاحتلال تواجدها بحوالي 2500 شرطي لتأمين وحماية “مسيرة الأعلام”.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين تقدمهم الحاخام غليك اقتحموا ساحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بشكل جماعي قبالة مسجد قبة الصخرة قبل ان يغادروا الساحات من باب السلسلة.

وأشارت، إلى أن الاقتحام بحماية شرطة الاحتلال التي عززت من عناصر وحدة التدخل السريع، الذين انتشروا في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد الفلسطينيين وملاحقتهم ومنعهم الاقتراب من مسارات اقتحام المستوطنين، علما أن 54 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية.

وفي المقابل، تواصل شرطة الاحتلال فرض القيود والإجراءات المشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، كما تواصل سياسة الإبعاد للفلسطينيين عن الأقصى والقدس القديمة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال لليهود لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.