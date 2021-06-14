وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 10 وفيات و546 إصابة بكورونا و723 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 726,932

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 10وفيات و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9602 وفاة و743877 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7343، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 63 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 57 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 501 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 3 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 750 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 726932 حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 19664 فحصاً اليوم، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7563575 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو2.78بالمئة. وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1940975شخصاً ، وبلغ عدد الذين تلقوا جرعتين 740312شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2888546 شخصا.