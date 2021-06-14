للتغطية على انتصارات "سيف القدس".. طائرات العدو تقصف مواقع حماس في غزة رداً على اطلاق البالونات الحارقة/ فيديو
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جرينتش+2 11:38
عالمٌ أفضلُ بلا نتنياهو وترامب
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